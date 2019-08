Jesteśmy coraz bliżej stworzenia szczepionki przeciwko alergiom na koty. Sam preparat podaje się zwierzętom, a nie ludziom.

Zdjęcie Czy teraz walka z kocimi alergiami będzie łatwiejsza? /123RF/PICSEL

Alergie na koty są dość powszechne u ludzi i wykazują szerokie spektrum objawów - od pociągania nosem po hospitalizację. Osoby uczulone na koty albo unikają przebywania z nimi, albo przyjmują leki przeciwhistaminowe. Od lat trwa dyskusja na temat hodowli lub modyfikacji genetycznych hipoalergicznych gatunków kotów. Jest jeszcze jeden sposób. Naukowcy opracowali szczepionkę przeciwko alergii na koty.



Co ciekawe, opracowana szczepionka nie jest przeznaczona dla ludzi, ale dla kotów. Jest ukierunkowana na białka Fel d 1, które są główną z pięciu substancji alergizujących wytwarzanych przez koty. Znajduje się ona w ślinie i gruczołach łojowych kotów, chociaż nie wiadomo, jaką dokładnie sprawuje funkcję. Szacuje się, że ok. 10 proc. zachodniej populacji ma alergię na to konkretne białko.



Naukowcy pracujący dla firmy HypoPet przetestowali nowo opracowaną linię szczepionek u 54 kotów. Wykazano, że preparat skutecznie zmniejsza poziom Fel d 1 u poddanych terapii zwierząt. Co ważne, koty dobrze ją tolerowały i nie wykazano żadnego działania toksycznego.



Uczeni połączyli wirusa mozaiki ogórka z cząsteczką Fel d 1. Po podaniu szczepionki, układ odpornościowy kotów błyskawicznie zniszczył cząsteczki, a takie zwierzęta były mniej alergizujące w porównaniu do zwykłych kotów.



- Jesteśmy zadowoleni z opublikowania danych, które pokazują, że szczepionka HypoCat jest w stanie wytwarzać wysoki poziom przeciwciał u kotów oraz, że mogą one wiązać i neutralizować alergen Fel d 1 wytwarzany przez zwierzęta - powiedział dr Gary Jennings, CEO HypoPet.