Coraz bliżej stworzenia funkcjonalnej sztucznej nerki

Dane wskazują, że przewlekła choroba nerek (PChN) dotyka 4,5 mln Polaków, z czego aż 90 proc. nie zdaje sobie z tego sprawy. Choroba rozwija się podstępnie latami i może prowadzić do przedwczesnego zgonu. Często ostatecznością jest przeszczep nerki, choć zapotrzebowanie na organy jest większe, niż można je zaspokoić, a zawsze jest ryzyko odrzucenia narządu przez organizm pacjenta. Najbardziej opłacalną opcją jest dializa, choć sam proces jest skomplikowany i uciążliwy dla pacjentów.

Urządzenie powstałe w ramach Kidney Project to wszczepialna sztuczna nerka, które zostało uhonorowane nagrodą w wysokości 650 000 dolarów. Pierwszy funkcjonalny prototyp już istnieje i teraz naukowcy planują go rozwijać.



- Wizją sztucznej nerki jest zapewnienie pacjentom pełnej mobilności i lepszych wyników niż w przypadku dializy. Obiecuje to znacznie wyższą jakość życia dla milionów ludzi na całym świecie cierpiących na niewydolność nerek - powiedział dr Shuvoy Roy z Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Francisco, jeden z autorów urządzenia.



Sztuczna nerka została zaprojektowana w taki sposób, aby podtrzymywać hodowlę ludzkich komórek przykłębuszkowuych (tworzących nerki) bez wywoływania odpowiedzi immunologicznej. Pacjenci cierpiący na niewydolność tego organu mogą zrezygnować z długich i uciążliwych dializ, a także przyjmowania leków immunosupresyjnych (osłabiających odporność).



Reklama

Zdjęcie

- Nasz zespół zaprojektował sztuczną nerkę, aby w sposób zrównoważony wspierać hodowlę ludzkich komórek nerkowych bez wywoływania odpowiedzi immunologicznej. Teraz, gdy wykazaliśmy wykonalność połączenia hemofiltra i bioreaktora, możemy skupić się na zwiększaniu skali technologii w celu bardziej rygorystycznych testów przedklinicznych, a ostatecznie badań klinicznych - dodał dr Roy.



Nie wiadomo jeszcze, jakie będą dalsze losy sztucznej nerki. Zanim zostanie wszczepiona pierwszym pacjentom, minie wiele czasu.