Coraz bliżej pokonania cholery

​Naukowcy są coraz bliżej opracowania skutecznej szczepionki przeciwko cholerze.

Zdjęcie Trójwymiarowa wizualizacja bakterii wywołującej cholerę (Vibrio cholerae) /123RF/PICSEL

Wyniki badań przeprowadzonych przez zespół uczonych z Massachusetts General Hospital (MGH), opublikowane w internetowym czasopiśmie "mBio", mogą pomóc naukowcom w opracowaniu skuteczniejszej szczepionki przeciwko cholerze, chorobie bakteryjnej, która powoduje ciężką biegunkę i odwodnienie i zazwyczaj rozprzestrzenia się poprzez skażoną wodę.

Bakteria wywołująca cholerę, zwana Vibrio cholerae (przecinkowiec cholery), po spożyciu zagnieżdża się w jelitach. Tam wydziela toksynę - enterotoksynę ciepłochwiejną LT (nazywana także toksyną cholery) - która powodują śmierć nabłonka jelitowego i odwodnienie. Cholera jest poważnym problemem w wielu biednych regionach świata.



Co ciekawe, odporność na enterotoksynę ciepłochwiejną LT nie chroni przed cholerą. Wcześniejsze badania prowadzone przez Edwarda Ryana z MGH wykazały, że przeciwciała, które wiążą powłokę cukrową przecinkowca cholery, zwaną polisacharydem specyficznym dla O (OSP), zapewniają ochronę.



- Pytanie brzmi: jak te przeciwciała działają? Odpowiedź pomoże opracować lepsze szczepionki - powiedział Edward Ryan, który jest również profesorem medycyny w Harvard Medical School oraz profesorem immunologii i chorób zakaźnych w Harvard T.H. Chan School of Public Health.



Uczony zauważył, że istniejące szczepionki przeciwko cholerze nie są zbyt skuteczne u małych dzieci, które i tak ciężko przechodzą chorobę, a sama odporność jest u nich krótkotrwała.



Naukowcy w MGH przeanalizowali przeciwciała odzyskane od ludzi, którzy przeszli cholerę. Eksperymenty wykazały, że przeciwciała blokują zdolność bakterii do przemieszczania się, co może pomóc uczonym w opracowaniu skuteczniejszej szczepionki.



Zespół Ryana odkrył, że przeciwciała wiążące OSP blokują ruchliwość bakterii, utrudniając im przetrwanie. Mogą one posłużyć do opracowania skutecznej szczepionki przeciwko cholerze, chociaż droga do tego jeszcze daleka.