Coraz bliżej leków przeciwbólowych z jadem grzechotnika

Jesteśmy coraz bliżej opracowania leków przeciwbólowych z jadu grzechotnika straszliwego. Naukowcy znaleźli sposób na zmniejszenie jego toksyczności przy jednoczesnym wzmocnieniu właściwości przeciwbólowych.

Zdjęcie Grzechotniki mogą być źródłem idealnych leków przeciwbólowych /123RF/PICSEL

Krotoksyna, czyli toksyna obecna w jadzie grzechotnika straszliwego (Crotalus durissus), jest dobrze znana jako środek przeciwzapalny i substancja wywołująca paraliż mięśni. Jest jednocześnie niezwykle toksyczna. Okazuje się jednak, że krotoksynę można uczynić mniej toksyczną poprzez upakowanie jej w nanostrukturę krzemionki SBA-15.



Na podstawie testów na zwierzętach, naukowcy odkryli, że krotoksyna w postaci krzemionki może dać nadzieję milionom ludzi cierpiących z powodu bólu neuropatycznego, w którym uszkodzone nerwy lub nadwrażliwy układ nerwowy wywołują pieczenie. Zwykłe środki przeciwbólowe często nie działają na taki rodzaj bólu.



- Badam krotoksynę od 2011 r. Wyniki są pozytywne pod względem działania przeciwbólowego, ale toksyczność substancji zawsze była ograniczeniem. Zastosowanie krzemionki to doskonały pomysł - po raz pierwszy połączono obie cząsteczki - powiedziała Gisele Picolo, główna autorka badań.



Krzemionka SBA-15 jest rodzajem porowatego nanomateriału pierwotnie opracowanego do produkcji szczepionek. Może pomóc spowolnić reakcję chemiczną wywołaną przez szczepionkę, aby organizm mógł wytworzyć wystarczającą liczbę przeciwciał.



Eksperymenty z udziałem myszy w stanie podobnym do bólu neuropatycznego wykazały, że po dodaniu nanostruktury krzemionki SBA-15 można użyć więcej krotoksyny, zanim wystąpią działania niepożądane. Jeden z testów wykazał, że wystarczy pojedyncza dawka, aby odwrócić hipernocycepcję (podwyższoną wrażliwość na bodźce bólowe) na 48 godzin.



Warto podkreślić, że dodanie krzemionki SBA-15 nie zmienia właściwości przeciwbólowych krotoksyny. Co więcej, SBA-15 zapobiega rozpadowi związku w żołądku, co oznacza, że możliwe jest jego podawanie doustne.



Mimo że pierwsze testy są obiecujące, jesteśmy jeszcze daleko od tworzenia środków przeciwbólowych inspirowanych krotoksynami. Nie mamy skutecznego sposobu syntezy tego związku w warunkach laboratoryjnych.