Co się stało z językiem tego mężczyzny?

Podczas rutynowego badania pacjenta w Singapurze, lekarze dokonali zaskakującego odkrycia: jedwabisty, gładki język, pozornie pozbawiony kubków smakowych.

Zdjęcie Język mężczyzny przed (po lewej) i po (po prawej) odbytym leczeniu /Fot. The New England Journal of Medicine /materiały prasowe

64-letni mężczyzna zjawił się w szpitalu, skarżąc się na ból języka i pieczenie wokół ust odczuwalne przez sześć miesięcy. Przeprowadzone badanie fizykalne ujawniło, że mężczyzna cierpi na "zanikowy, rumieniowaty język z utratą brodawek językowych".



Badania krwi mężczyzny wyszły stosunkowo normalne, z wyjątkiem niskiego poziomu witaminy B12. Ten z kolei może wystąpić z wielu powodów. Czasami może być ona następstwem braku niezbędnych składników odżywczych w diecie, ale często wiąże się z anemią. Lekarze postawili diagnozę tzw. niedokrwistości złośliwej, wykrywając wysoki poziom autoprzeciwciał (rodzaju przeciwciał skierowanych przeciwko własnym białkom organizmu) we krwi mężczyzny.



Witamina B12 bierze udział w metabolizmie każdej komórki ludzkiego ciała i rozwoju czerwonych krwinek. Jeżeli występuje niedobór tej witaminy, ciało stara się wytworzyć wystarczającą ilość zdrowych czerwonych krwinek. Zazwyczaj niedobór witaminy B12 prowadzi do bóli głowy, osłabienia, utraty wagi i bóli w klatce piersiowej.



Stan zapalny języka jest również zaskakująco częstą konsekwencją niedokrwistości. Nie jest jasne, dlaczego niedobór witaminy B12 jest tak dotkliwy dla języka. We wcześniejszych badaniach zauważono, że błona śluzowa jamy ustnej jest szczególnie wrażliwa na ten składnik.



Gładki język był wynikiem stanu zapalnego, przez co wydawało się, jakby był pozbawiony kubków smakowych. Na szczęście, po odpowiedni leczeniu wszystko wróciło do normy. Od tego czasu, mężczyzna musi co miesiąc dożylnie dostać dawkę witaminy B12.