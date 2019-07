Chodnik może doprowadzić do poparzeń drugiego stopnia

Ekstremalnie wysokie temperatury mogą sprawić, że nawierzchnia chodnika będzie tak gorąca, że spowoduje oparzenia drugiego stopnia w ciągu kilku sekund.

Zdjęcie Nawierzchnia chodnika i szosy może doprowadzić do niebezpiecznych oparzeń /123RF/PICSEL

Nowe badania przeprowadzone przez centrum oparze w Nevadzie są szokujące. Grupa chirurgów z Uniwersytetu Nevada w Las Vegas zidentyfikowała 173 przypadki oparzeń związanych z gorącym chodnikiem. Do wszystkich doszło w latach 2013-2017.

Reklama

24 z tych przypadków były spowodowane wypadkami samochodowymi, ale reszta wynikała z różnych, często błahych zdarzeń, np. przewrócenia się na ziemię.

Lekarze sprawdzili temperatury powietrza w dniach, w których nastąpiły oparzenia. Ponad 88 proc. oparzeń nawierzchni miało miejsce, gdy temperatura przekraczała 35oC. Ryzyko oparzeń wzrasta wykładniczo wraz ze wzrostem temperatury powietrza.

- Chodnik może być znacznie gorętszy niż temperatura otoczenia i może powodować oparzenia drugiego stopnia w ciągu dwóch sekund - powiedział dr Jorge Vega, główny autor badań.

Oparzenia drugiego stopnia uszkadzają zewnętrzną warstwę skóry i część warstwy środkowej, powodując pęcherze, zaczerwienienie i ból.

Chodnik znacznie szybciej się nagrzewa od powietrza, ponieważ pochłania światło słoneczne. Na przykład, gdy temperatura powietrza wynosi 44oC, chodnik może nagrzać się do pułapu aż 64oC, jeżeli jest wystawiony na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.