Brytyjski wynalazek ułatwi dystrybucję szczepionek

​Naukowcy opracowali innowacyjne plastry, które mogą stanowić alternatywę dla standardowych szczepień. Niewykluczone, że można by je zastosować już w przypadku szczepień ochronnych na COVID-19.

Zdjęcie Innowacyjne plastry mogą pomóc w dystrybucji szczepionek - nie tylko na COVID-19 /materiały prasowe

Naukowcy z Uniwersytetu w Swansea pracują nad pierwszą szczepionką na COVID-19 w postaci "inteligentnych" plastrów składających się z dziesiątków mikroskopijnych igieł. Taki plaster jednocześnie monitorowałby skuteczność podanej szczepionki poprzez pomiar poziomu przeciwciał w organizmie.

Reklama

Pierwsza partia innowacyjnych plastrów ma być gotowa już w marcu. Badania kliniczne mają ruszyć jeszcze w 2021 roku, a na rynku plastry mają pojawić się w ciągu trzech lat.



Warto podkreślić, że plastry mogą być skuteczne w dystrybucji nie tylko szczepionek na COVID-19, ale także na inne choroby. Rozwiązanie to jest mniej inwazyjne niż w przypadku klasycznego zastrzyku. Plaster pozostawałby umieszczony na skórze przez 24 godziny.



Inteligentny plaster zaoferuje nie tylko uodpornienie na SARS-CoV-2, ale także pomiar reakcji zapalnej pacjenta i kilku innych parametrów życiowych. Pozwoliłoby to na lepsze i dokładniejsze zrozumienie reakcji organizmu.



- To tanie rozwiązanie dystrybucji szczepionki zapewni bezpieczny powrót do pracy i zarządzanie kolejnymi falami pandemii COVID-19 - powiedział dr Sanjiv Sharma z Uniwersytetu Swansea.



Inteligentne plastry mogą być skuteczne w przypadku pojawiania się kolejnych patogenów o potencjale pandemicznym.