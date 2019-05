W ciągu najbliższej dekady mogą powstać pierwsze leki zapobiegające oporności komórek nowotworowych na terapię. Inwestycja warta 75 mln funtów została zgłoszona przez brytyjski Institute of Cancer Research (ICR).

Zdjęcie Czy nowotwory będą kiedyś w pełni wyleczalne? /123RF/PICSEL

Nowe leki mogą sprawić, że rak stanie się chorobą "możliwą do opanowania", a w dłuższej perspektywie stanie się "częściej uleczalny".



- Zdolność nowotworów do adaptacji, ewolucji i stawania się lekoopornym jest przyczyną większości zgonów spowodowanych chorobą. Opanowanie tych czynników jest kluczowe, jeżeli chcemy pokonać raka - powiedział prof. Paul Workman, dyrektor ICR.



Istniejące metody leczenia, takie jak chemioterapia, często zawodzą, ponieważ najbardziej śmiertelne rodzaje nowotworów przystosowują się do nich i uodparniają, powodując nawrót choroby. Nowe leki mogą to zmienić.



Naukowcy z ICR zmienili sposób myślenia o nowotworach i skupili się na przewidywaniu, jak komórki ewoluują. ICR ma przeznaczyć kolejne 15 mln funtów na opracowanie nowatorskich terapii.



Uczeni pracują nad lekami zatrzymującymi białka z rodziny APOBEC, które są częścią układu odpornościowego ponad połowy nowotworów. Pierwsze efekty prac brytyjskich naukowców poznamy za około 10 lat.