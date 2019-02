Brak snu uszkadza DNA

Najnowsze badania potwierdzają, że niedobór snu może uszkadzać DNA, przekładając się tym samym na problemy zdrowotne.

Zdjęcie Brak snu może mieć poważne konsekwencje /123RF/PICSEL

Zespół uczonych z Hongkongu przebadał 49 lekarzy, z których 24 pracowało na nocne zmiany około 5-6 razy w miesiącu. Jest to pierwsza tego typu praca, która ocenia ilościowo uszkodzenia DNA bezpośrednio u młodych dorosłych, którzy muszą pracować na nocne zmiany.



Od wszystkich uczestników eksperymentu pobrano krew po trzech dniach odpowiedniego snu oraz po nocnych zmianach (czyli braku snu). Naukowcy zebrali także informacje na temat zdrowia i schematy pracy ochotników. Wyniki były zgodne z oczekiwaniami.



Okazało się, że po zmianach nocnych, u lekarzy było więcej uszkodzeń DNA niż w grupie kontrolnej, a ekspresja genów odpowiedzialnych za naprawę materiału genetycznego była wyższa. Oznacza to, że brak snu i częste zakłócenia cyklu dzień-noc prowadzą do uszkodzeń DNA.



Uszkodzenia DNA z kolei wiążą się z licznymi problemami zdrowotnymi - od zawałów serca i cukrzycy po niektóre rodzaje nowotworów. Metaanaliza 2 mln przypadków wykazała związek między pracą w godzinach nocnych, a występowaniem raka piersi.



- Chociaż nasze badania są na wstępnym etapie, wynika z nich jednoznacznie, że nawet jedna noc bez snu może wywołać wydarzenia, które mogą przyczynić się do rozwoju chorób przewlekłych - powiedział dr Siu-Wai Choi z Uniwersytetu w Hongkongu.



Potrzebne są kolejne badania, aby określić w jak dużym stopniu brak snu przekłada się na uszkodzenia DNA.