Blisko 2 mld dzieci oddycha zanieczyszczonym powietrzem

Aż 93 proc. dzieci poniżej 15. roku życia codziennie oddycha silnie zanieczyszczonym powietrzem. To aż 1,8 mld młodych ludzi.

Zdjęcie Dzieci na całym świecie oddychają skażonym powietrzem /123RF/PICSEL

Nowy raport Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) dostarcza szokujących statystyk. W wyniku rozpowszechnionego toksycznego powietrza setki tysięcy dzieci umierają, ciężko chorują lub rozwijają się wolniej.



- Zanieczyszczone powietrze zatruwa miliony dzieci i rujnuje ich życie. To jest niewybaczalne: każde dziecko powinno być w stanie oddychać czystym powietrzem, aby móc rosnąć i wypełniać swój potencjał - powiedział dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, dyrektor generalny WHO.



Zanieczyszczenie powietrza jest jednym z głównych zagrożeń dla zdrowia dzieci, odpowiadając za prawie 1 na 10 zgonów dzieci poniżej 5. roku życia. Fatalną jakość powietrza najgorzej odczuwają dzieci żyjące w krajach o niskim i średnim dochodzie, m.in. Azji Południowo-Wschodniej i Afryce. Tam aż 98 proc. wszystkich dzieci poniżej 5. roku życia jest narażone na zanieczyszczenia powietrza. W krajach o wysokim dochodzie ok. 52 proc. dzieci oddycha toksycznym powietrzem.



Liczby te odnoszą się do poziomów szkodliwych zanieczyszczeń powietrza pyłem zawieszonym PM2,5. Zbyt częste wdychanie pyłów zawieszonych PM2,5 jest szkodliwe dla naszego zdrowia - nie tylko dla płuc i serca. Badania wykazały, że zanieczyszczenia powietrza mogą prowadzić do zaburzeń neurorozwojowych i przedwczesnych porodów.



WHO zachęca do walki z zanieczyszczeniami powietrza na każdej możliwej płaszczyźnie, m.in. przyspieszenie przejścia na czyste paliwa oraz wznoszenie energooszczędnych budynków mieszkalnych i planowania przestrzennego.