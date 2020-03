​Bill Gates, miliarder i współzałożyciel Microsoftu, powiedział, że koronawirus, który zainfekował blisko 84 000 osób i zabił blisko 3000 z nich, może być "jedynym patogenem na najbliższe 100 lat, o który powinniśmy się martwić".

Zdjęcie /AFP

Bill Gates wraz z żoną Melindą założyli w 2000 r. Fundację Billa i Melindy Gatesów, aby pomóc poprawić opiekę zdrowotną na świecie i walczyć ze skrajnym ubóstwem. Na początku lutego fundacja ogłosiła, że przekaże darowiznę 100 mln dol. na pomoc w znalezieniu metod leczenia i rozszerzenia testów na obecność koronawirusa, zwłaszcza w biedniejszych populacjach.

Według Gatesa, Covid-19 stanowi poważne zagrożenie dla świata, ponieważ jest o wiele bardziej zaraźliwy od wielu innych śmiertelnych wirusów.



- Po pierwsze, może zabijać zdrowych dorosłych, a nie tylko starsze osoby z problemami z układem odpornościowym. Po drugie, Covid-19 jest przekazywany dość skutecznie. Przeciętny zarażony rozprzestrzenia chorobę na dwie lub trzy inne - to wykładniczy wskaźnik wzrostu - powiedział Gates.



Eksperci twierdzą, że choroba jest przenoszona przez osoby, u których występują łagodne objawy lub nie ma ich w ogóle. To utrudnia powstrzymanie rozprzestrzeniania się wirusa.



Wskaźniki śmiertelności są wyższe niż w przypadku typowej grypy sezonowej. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) potwierdziła, że wskaźnik śmiertelności Covid-19 może być różny - od 0,7 do 4 proc (w zależności od jakości systemu opieki zdrowotnej). Obecny wskaźnik śmiertelności Covid-19 na poziomie ok. 1 proc. sytuuje chorobę gdzieś pomiędzy pandemią grypy azjatyckiej z 1957 r. (0,6 proc.), która zabiła 1,1 mln ludzi, a pandemią grypy hiszpańskiej z 1918 r. (2 proc.), która zabiła 50 mln ludzi na całym świecie.



Gates apeluje do światowych liderów, aby spróbowali spowolnić rozprzestrzenianie się wirusa, wzywając kraje rozwinięte do pomocy mniej zamożnym narodom.



- Systemy opieki zdrowotnej w wielu krajach o niskim i średnim dochodzie już teraz są słabe, a patogen, taki jak korona wirus, może szybko je przytłoczyć - powiedział Gates.



Urzędnicy WHO dzielą obawy Gatesa infekcją wirusa w krajach o niskim i średnim dochodzie, które są zbyt słabe, aby wesprzeć globalną walkę z epidemią. W styczniu zidentyfikowano 13 krajów o najwyższym priorytecie z bezpośrednimi połączeniami lub dużą liczbą podróży do Chin.



Nie jest to pierwszy raz, gdy Bill Gates ostrzega, że świat nie jest przygotowany na wybuch pandemii choroby zakaźnej. Wyraził podobne zaniepokojenie dotyczące wirusa Ebola, który także jest poważnym zagrożeniem według WHO.