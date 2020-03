Bakterie mogą dzielić się genami antybiotykooporności

Antybiotykooporne bakterie mogą być w stanie przekazywać swoje geny innym bakteriom. Może się to dziać choćby za pośrednictwem wszechobecnego kurzu.

Antybiotyki działają poprzez osłabienie błon komórkowych bakterii, utrudniając im replikację DNA lub zapobiegając tworzeniu ważnych białek. Chociaż odpowiednio dobrany antybiotyk zazwyczaj precyzyjnie zwalcza konkretną bakterię, ich nadużywanie stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego. Rosnąca antybiotykooporność jest jednym z największych zagrożeń dla ludzkości.



Badania sugerują, że bakterie spoza naszych domów i biur mogą dostarczać geny antybiotykooporności do mikroorganizmów wewnętrznych, które w innych warunkach nie zyskałyby oporności. W ten sposób, wcześniej leczone patogeny, mogą stać się ponownie oporne na antybiotyki.



W przeszłości, wielu naukowców poszukiwało antybiotykoopornych bakterii w szpitalach, ale rzadziej zastanawiano się, jak często mogą one występować w innych miejscach, np. naszych domach. Badania wykazały, że geny antybiotykooporności unoszą się w powietrzu wraz z drobinkami kurzu. Do tej pory nikt nie wykazał, czy mogą one być przenoszone między różnymi bakteriami. Pytanie jest istotne, gdyż ludzie mieszkających na obszarach miejskich spędzają 87 proc. swojego czasu wewnątrz domów.



- Nawet, jeżeli wokół nie ma wielu patogenów, szansa na kontakt z nimi jest bardzo duża, ponieważ spędzamy tyle czasu w domu. Nigdy tak naprawdę nie wiemy, skąd pochodzi kolejna antybiotykooporna bakteria - powiedziała Erica Hartmann z Uniwersytetu w Illinois.



Zespół Hartmann pobrał próbki drobnoustrojów z ponad 40 różnych miejsc w pomieszczeniach - od klubów fitness, ośrodków rekreacyjnych, po studia jogi. Naukowcy zebrali kurz, który uznano za idealne medium dla bakterii. Uczeni przeanalizowali cały zawarty w nich materiał genetyczny. Analiza wykazała ponad 180 genów oporności na antybiotyki. Postanowiono sprawdzić, czy któreś z nich mogą rozprzestrzeniać się między bakteriami.



Fragmenty DNA mogą przenosić się między drobnoustrojami, zaczepiając się o specjalne struktury zwane transpozonami i plazmidami. Poszukując tych struktur w pobliżu genów antybiotykooporności, zespół Hartmann zidentyfikował ponad 50 z nich, które mogłyby przenosić się między mikrobami. Uczeni próbowali odtworzyć transfer genów na szalce Petriego, ale to się nie udawało.



- Geny istnieją w tych mobilnych "elementach", ale nie byliśmy w stanie zmusić ich do przeniesienia się do bakterii - powiedziała Hartmann.



To oznacza, że mechanizmy transferu genów między bakteriami wciąż pozostają nieznane.