Bakterie jelitowe mogą powodować stłuszczenie wątroby

Są szczepy bakterii jelitowych, które wytwarzają szkodliwe ilości alkoholu przyczyniające się do stłuszczenia wątroby.

Zdjęcie Nie tylko picie alkoholu może zniszczyć wątrobę /123RF/PICSEL

Powszechnie wiadomo, że picie dużych ilości alkoholu może doprowadzić do zniszczenia wątroby. Teraz odkryto jednak szczep bakterii jelitowych, które produkują własny alkohol w tak dużych ilościach, aby potencjalnie stwarzać ryzyko problemów z wątrobą u osób, które w ogóle nie piją.



Mimo iż konieczne jest przeprowadzenie dodatkowych badań, wyniki sugerują, że bakterie mogą przyczyniać się do niealkoholowej stłuszczeniowej choroby wątroby (NAFLD), stanu, w którym tłuszcz gromadzi się w wątrobie z przyczyn niezwiązanych ze spożywaniem alkoholu.



Na dziwne bakterie naukowcy natknęli się po raz pierwszy po zbadaniu pacjenta cierpiącego na zespół fermentacji jelitowej (tzw. autobrowar). Jest to stosunkowo mało znana i udokumentowana choroba, w którym odurzające ilości etanolu powstają w wyniku endogennej fermentacji w obrębie układu pokarmowego.



W odchodach pacjenta znaleziono szczep baterii Klebsiella pneumonia, który wywołuje zapalenie płuc. Był to pierwszy raz, gdy zespół fermentacji jelitowej powiązano z bakteriami Klebsiella pneumonia. U osób cierpiących na zespół fermentacji jelitowej, bakterie Klebsiella pneumonia wytwarzają 4-6 razy więcej alkoholu niż u zdrowych.



To nie wszystko. zauważono, że poza zatruciem pacjent cierpiał także na ciężkie stany zapalne wątroby z powodu nagromadzenia tłuszczu w narządzie (NAFLD).



Naukowcy pobrali próbki bakterii jelitowych znalezionych u ponad 40 osób z NAFLD. W porównaniu z 50 zdrowymi osobami, w próbkach było znacznie więcej bakterii Klebsiella pneumonia. U ok. 60 proc. przebadanych pacjentów z NAFLD, bakterie wytwarzały alkohol o średnim i wysokim stężeniu. Zaledwie u 6 proc. osób zdrowych wykryto ten szczep.



Kolejne przeprowadzone eksperymenty sugerują, że Klebsiella pneumonia może rzeczywiście prowadzić do stłuszczenia wątroby, przynajmniej u myszy.