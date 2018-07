Bakterie jelitowe mają wpływ na autyzm

W ostatnich latach pojawiło się wiele informacji, że bakterie jelitowe mogą mieć zaskakujący wpływ na ludzkie zachowania.

Zdjęcie Bakterie jelitowe to brakująca układanka w zrozumieniu autyzmu? /123RF/PICSEL

Naukowcy z Uniwersytetu Stanowego Ohio znaleźli dowody sugerujące, że niektóre objawy autyzmy mogą być związane z pewną mieszanką bakterii jelitowych. Nowe odkrycia wzmacniają teorię, że niektóre objawy autyzmu - w tym behawioralne - poprawiają się, gdy nowa porcja bakterii zostanie wprowadzona do jelit. Jeszcze bardziej niewiarygodne jest to, że pozytywne wyniki mogą utrzymywać się nawet po kilku latach od przeszczepu flory kałowej.



W badaniach opisanych w "Microbiome" wzięło udział 18 dzieci cierpiących na zaburzenia ze spektrum autyzmu i problemy żołądkowo-jelitowe, a także dzieci zdrowe jako grupę kontrolną. Dzieciom przeszczepiano florę kałową przez tydzień, a ich zachowanie opisywano. W ciągu zaledwie ośmiu tygodni dzieci z autyzmem doświadczyły poprawy zarówno w zakresie objawów behawioralnych, jak i żołądkowo-jelitowych.



Ku zaskoczeniu naukowców, przeszczep flory kałowej wywiera wpływ na osoby w ciągu 2 lat od jego przeprowadzenia. Obserwacje wykazały, że wyniki w skali objawów żołądkowo-jelitowych były o ponad 60 lepsze niż u osób przed przeszczepem.



Lekarze ostrzegają - zaproponowana terapia to nie żadne "lekarstwo" na autyzm. Przeszczepy przeprowadzono na małej grupie dzieci, więc by ekstrapolować wyniki konieczne jest jej powiększenie.