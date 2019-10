Aplikacja wykryje choroby oczu u dziecka

Naukowcy stworzyli aplikację CRADLE dla systemu Android i iOS. Potrafi ona odpowiednio wcześnie wykryć groźne schorzenia oka.

Zdjęcie Aplikacja wykryje chorobę oczu /123RF/PICSEL

Aplikacja CRADLE (Computer Assisted Detector of Leukoria) do działania wykorzystuje uczenie maszynowe. Za jego pomocą wyszukuje ona leukokorii - jednego z objawów okulistycznych polegającego na pojawieniu się białego refleksu źrenicznego (zamiast prawidłowego czerwonego) w momencie oświetlania źrenicy. W normalnych warunkach białe światło wpadające do oka ulega odbiciu od siatkówki, która jest silnie ukrwioną błoną wyściełającą wnętrze gałki ocznej, dlatego odbite od niej światło ma czerwoną barwę. W przypadku zmian chorobowych w gałce ocznej, jak np. guzy, światło odbija się od patologicznej struktury i daje nieprawidłowy, jasny odblask.

Naukowcy przetestowali aplikację na niemal 53 000 zdjęć 40 dzieci z których połowa cierpiała na choroby oczu. System bazujący na sztucznej inteligencji wykrył poprawnie 16 przypadków i to na niemal rok przed postawieniem lekarskiej diagnozy. Co ważne - aplikacja działa niezależnie od wieku badanego.

Twórcy oprogramowania przestrzegają, że nie jest ono jeszcze oficjalnie zatwierdzone i mogą występować w nim błędy. Mimo wszystko liczą, że skorzystanie z aplikacji może okazać się impulsem do skontaktowania się z lekarzem.