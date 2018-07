81-latek użądlony przez ponad 1000 pszczół

Thomas Mizell, 81-letni mieszkaniec Tarkington Praire w Teksasie, ma szczęście, że żyje. Mężczyzna został użądlony przez ponad 1000 pszczół.

Zdjęcie Pszczoły mogą być bardzo agresywne, gdy ktoś zaatakuje ich ul /123RF/PICSEL

Mizell pomagał swojej kuzynce na farmie, gdy jego buldożer przypadkowo uszkodził ul pszczół miodnych. Mężczyzna błyskawicznie został obsypany przez "czarną chmurę pszczół", która zaczęła go żądlić po całym ciele.



- Zeskoczyłem z buldożera i zacząłem uciekać przez las, próbując przedostać się do małego jeziora, które wykopałem na posiadłości - powiedział Mizell.



Nawet po zamoczeniu, mężczyzna nadal słyszał bzyczenie pszczół, a to dlatego, że owady przedostały się do jego kanału usznego. Podczas oględzin okazało się, że przebiły mu błonę bębenkową.



Żona i syn Mizella przyjechali na posiadłość, by sprawdzić jak mu idzie praca, gdy dostrzegli go uciekającego przed chmarą pszczół. Jego rodzina także nie uniknęła użądleń, ale finalnie dowiozła go do szpitala w Cleveland.



Kiedy staruszkowi podano już leki przeciwhistaminowe i ustabilizowano ciśnienie krwi, pielęgniarki zabrały się za usuwanie ponad 1000 pszczelich żądeł.



Naukowcy nie są w stanie określić, jakie pszczoły tak agresywnie zaatakowały mężczyznę. Prawdopodobnie były to afrykańskie pszczoły miodne.