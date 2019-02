3-latka połknęła wisiorek w kształcie serca

​Mała dziewczynka połknęła wisiorek w kształcie serca, który utknął w jej przełyku.

Zdjęcie Wisiorek połknięty przez 3-latkę /Fot. The New England Journal of Medicine /materiały prasowe

Ciekawy przypadek został opisany w "The New England Journal of Medicine" i dotyczy 3-letniej dziewczynki, która trafiła do szpitala po tym, gdy połknęła złoty wisiorek. Badanie RTG jednoznacznie wykazało, że w przełyku dziecka znajduje się "ciało obce w kształcie serca".

W szpitalach na całym świecie odnotowuje się wiele przypadków młodych pacjentów, którzy połknęli przedmiot nie nadający się do spożycia. Ostre przedmioty i baterie wymagają natychmiastowej interwencji chirurgicznej, ale inne mogą zostać naturalnie wydalone z organizmu. Operację przeprowadza się także u pacjentów, w organizmie których połknięte przedmioty zalegają dłużej niż 24 godziny.



W przypadku opisywanej 3-latki lekarze nie zdecydowali się na natychmiastową operację. Dziecko poddano obserwacji, ale wisiorek nie został wydalony. Zdecydowano się na nieinwazyjną procedurę usunięcia obiektu.



Zabieg udał się, a dziecko wróciło do domu.