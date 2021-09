130 lat życia lub więcej jest możliwe - ujawniono przełomowe badania

Naukowcy wciąż nie mają pewności, czy ludzki organizm ma "zaprogramowane" limity długości życia. Niektórzy twierdzą, że jest nią granica 150 lat, podczas gdy inni przekonują, że takowego limitu nie ma. Nowe badania pozwalają spojrzeć na ten problem ze świeżej perspektywy.

Uczeni z Politechniki Federalnej w Lozannie (EPFL) przeprowadzili badania na stulatkach. Mimo iż ryzyko śmierci generalnie wzrasta przez całe życie, w końcu się ono wyrównuje i pozostaje na stałym poziomie ok. 50 proc.



- Po przekroczeniu 110. roku życia, każdy kolejny rok podarowany od życia to jak rzut monetą. Jeżeli wypadnie orzeł, dożywasz kolejnych urodzin. Jeżeli wypada reszka, w pewnym momencie kolejnego roku umierasz - powiedział prof. Anthony Davison z EPFL.



W oparciu o dostępne dane, wydaje się prawdopodobne, że ludzie mogą żyć co najmniej 130 lat, ale ekstrapolacja zebranych wyników badań sugeruje, że "nie ma limitu ludzkiego życia". Wnioski te są zbieżne z analizami statystycznymi przeprowadzonymi na osobach w podeszłym wieku.



- Każde badanie ekstremalnej starości, czy to statystyczne, czy biologiczne, będzie wiązało się z ekstrapolacją. Udało nam się wykazać, że granica długości życia 130 lat nie istnieje - teraz powinniśmy być w stanie potwierdzić to przez zebrane dane - dodał prof. Anthony Davison z EPFL.



Mimo iż ludzie teoretycznie mogą żyć ponad 130 lat, nie oznacza to, że doświadczymy tego w niedalekiej przyszłości. Statystyka wykazała, że nawet w przypadku 110-letniej osoby, szanse na dożycie do 130. urodzin wynoszą ok. jeden na milion. Nie jest to niemożliwe, ale bardzo mało prawdopodobne.



Najdłużej żyjącym człowiekiem, którego metryka została jednoznacznie potwierdzona, była Francuzka Jeanne Calment, która przeżyła 122 lata i 164 dni.

