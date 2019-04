11-latka zmarła z powodu pasty do zębów

U pewniej 11-latki z Kalifornii doszło do śmiertelnej reakcji alergicznej na białko mleka znajdujące się w pozornie nieszkodliwych kosmetykach codziennego użytku.

Dziewczynka zmarła z powodu korzystania z pasty do zębów zawierającej białko mleka stosowane do zmniejszenia próchnicy i wzmocnienia szkliwa. Na pojemniku z pastą znajduje się małe ostrzeżenie, ale nie ma wykazu alergenów.



Krótko po użyciu pasty, usta dziewczynki zrobiły się niebieskie i wystąpiły u niej trudności z oddychaniem. Matka podała jej inhalator do astmy i przeprowadziła resuscytację, ale niestety nie udało jej się uratować.



To wzmacnia dyskusję, że osoby żyjące z zagrażającymi życiu alergiami muszą stosować wyjątkowe środki bezpieczeństwa. Wstrząs anafilaktyczny może być potencjalnie śmiertelny, o ile nie poda się epinefryny. Czasami i takie działanie może być niewystarczające, jak w opisanym przypadku.



Alergie na mleko są jednymi z najczęstszych alergii dotykających 2 na 100 dzieci poniżej 4. roku życia. Mogą mieć różną postać - od łagodnych, po bardzo niebezpieczne.