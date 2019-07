Co gdyby astronauci Apollo 11 nie wrócili na Ziemię?

Misja Apollo 11 zakończyła się sukcesem, a Neil Armstrong stał się pierwszym człowiekiem na Księżycu. Ale mogło być znacznie gorzej. Na "czarny scenariusz" był przygotowany prezydent Nixon, który miał nawet napisaną stosowną mowę.

Zdjęcie Misja Apollo 11 zakończyła się sukcesem, ale mogło być całkiem inaczej /NASA

Nawet wtedy, gdy moduł księżycowy wylądował na Mare Tranquillitatis, nie było gwarancji, że astronautom uda się wrócić do orbitującego modułu dowodzenia z Michaelem Collinsem na pokładzie, nie mówiąc już o Ziemi. Mając to na uwadze, prezydent Nixon poprosił Williama Safire'a do napisania mowy na wypadek "księżycowej katastrofy".



W wywiadzie udzielonym w 1999 r., Safire przyznał, że lot modułem księżycowym z powrotem na orbitę i połączenie z modułem dowodzenia były jednymi z najbardziej ryzykownych etapów misji Apollo 11. Mimo że załoga Apollo 10 latała 14,4 km od powierzchni Księżyca, astronauci Apollo 11 musieli oderwać moduł księżycowy od powierzchni Srebrnego Globu i wrócić na orbitę.



Załoga Apollo 11 – od lewej: Neil Armstrong (dowódca), Michael Collins (pilot modułu dowodzenia) i Edwin "Buzz" Aldrin (pilot modułu księżycowego).

- Gdyby to im się nie udało, zostaliby porzuceni na Księżycu, aby tam umrzeć w samotności. Mieliby wybór: albo umrzeć z głodu, albo popełnić samobójstwo - powiedział Safire.



Gdyby tak się stało, NASA odcięłaby łączność z astronautami, a prezydent otrzymałby zadanie poinformowania świata, co się stało.



Plan mowy Safire'a na wypadek katastrofy księżycowej został wysłany do sztabu Nixona 18 lipca 1969 r. 30 lat później jego treść trafiła do mediów. Zgodnie z instrukcjami Safire'a, prezydent Nixon powinien najpierw pocieszyć wdowy po astronautach, a dopiero później zwrócić się do całego świata.

Zdjęcie Richard Nixon odbył z astronautami rozmowę telefoniczną - na szczęście nie doszło do tragedii / AFP

"Los chciał, że ludzie którzy polecieli na Księżyc w pokoju, pozostaną na Księżycu i odpoczną w pokoju" - to fragment wspomnianej mowy.



W przypadku najgorszego scenariusza, astronauci otrzymaliby symboliczny pochówek, a ich prochy zostałyby rozsypane nad oceanem. Pełna treść mowy napisanej przez Safire'a dla prezydenta Nixona znajduje się na załączonym zdjęciach.

Zdjęcie Mowa Nixona na wypadek "katastrofy księżycowej" / materiały prasowe