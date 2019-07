Apolloinrealtime - Misja Apollo 11 krok po kroku

NASA na 50. rocznicę lądowania na Księżycu przygotowała specjalną stronę internetową, na której zebrano wszystkie nagrania wideo, audio oraz zdjęcia towarzyszące misji Apollo 11. Internauta może prześledzić krok po kroku całe historyczne przedsięwzięcie.

Zdjęcie apolloinrealtime.org /NASA

Apolloinrealtime.org to m.in. archiwalne fotografie, fragmenty nagrań wideo i rozmów załogi. Całość zebrano w formę strony internetowej przypominającej trochę to, co widzą ludzie znajdujący się w centrum kontroli lotów. Prawdziwie ciekawe przeżycie, można zatracić się na wiele minut.

Misja Apollo 11

16 lipca 2019 roku o 9:32 czasu lokalnego (15:32 w Polsce) z Centrum Lotów Kosmicznych Kennedy’ego na Przylądku Canaveral wystartowała historyczna misja Apollo 11.

Cztery dni później, 20 lipca 1969 r. Armstrong i Aldrin postawili stopy na Księżycu, stając się pierwszymi ludźmi, którzy tego dokonali. Wszyscy trzej bezpiecznie wrócili na Ziemię 24 lipca 1969 r.

LINK DO STRONY