Zaskakujący apel prezydenta Białorusi - w tle Polska

Kryptowaluty

Aleksander Łukaszenko wezwał Białorusinów do pozostania w swojej ojczyźnie. Zamiast emigrować na niskopłatne prace do Polski, poleca on swoim rodakom budowę farm kryptowalut i szybkie bogacenie się.

Zdjęcie Aleksander Łukaszenko / 123RF/PICSEL