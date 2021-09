Twitter - niecodzienna funkcja. Dotyczy bitcoinów

Twitter jest jednym z najbardziej popularnych serwisów społecznościowych. Platforma bazuje głównie na udostępnianiu informacji w postaci krótkich wiadomości. Swego czasu były prezydent Stanów Zjednoczonych, Donald Trump używał Twittera do kontaktu z dziennikarzami. Dzisiaj platforma dostała nową funkcję. Od tej pory będzie można dawać innym użytkownikom napiwki. Głównym środkiem płatniczym będzie w tym przypadku kryptowaluta bitcoin.

“Chcemy, by każdy miał otwartą drogę do otrzymania zapłaty. Pomagają nam w tym wirtualne waluty, które zachęcają większą ilość ludzi do uczestnictwa w ekonomii i wysyłania innym pieniędzy poza granicami z najmniejszymi utrudnieniami, jakie są możliwe". - powiedziała product maganer Twittera, Esther Crawford podczas konferencji prasowej.

Jak podaje portal Cnet, z nowej funkcji skorzystają najpierw użytkownicy iPhone’ów. Dopiero później trafi ona na inne systemy. Płatności będzie można dokonywać poprzez platformy Strike, Bandcamp, Cash App, Patreon, PayPal i Venmo.

Twitter pracuje także nad systemem uwierzytelniającym NFT. Przypomnijmy, że w środowisko niewymienialnych tokenów kryptograficznych weszła znana piosenkarka Doda. Dorota Rabczewska stworzyła skan swojego ciała, które teraz sprzedaje na części w formie NFT.



