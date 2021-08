Steven Seagal - promowany przez niego fundusz kryptograficzny oszukał inwestorów

Niemal cztery lata minęły od premiery Start Options - przełomowej na swoje czasy internetowej platformy inwestycyjnej, która świadczyła wszelkie usługi z zakresu wykopywania i handlu kryptowalutami, oraz szeroko zakrojonego obrotu aktywami cyfrowymi. Promowany jako przełomowy i świadczący 100 proc. zysk fundusz, niemal natychmiast ruszył z pozyskiwaniem inwestorów.

Za wszystkim stał nikt inny, jak sam Kristijan Krstic, serbsko-australijski oszust, ukrywający się pod pseudonimem Felix Logan. Kariera Krstica była już rozpoznawalna wśród opinii publicznej, za sprawą wcześniejszych oszustw oraz malwersacji finansowych. Do jego niechlubnych "osiągnięć" należał m.in. program który oszukał inwestorów w Australii i Kanadzie. Przestępcę w całym projekcie wspierał John DeMarr, 55-letni prywatny detektyw z Kalifornii, którego zadaniem było uwiarygodnienie całego przedsięwzięcia. Sam też przedstawiał się publicznie jako "mózg" operacji.

Niedługo po premierze platformy firma rozrosła się, a pozyskane środki od inwestorów szybko zaczęły rosnąć. Przewiduje się, że w najlepszym momencie Start Options dysponowało 11 milionami dolarów, z których niemal wszystkie pochodziły od osób trzecich. Inwestorów przekonywały kłamstwa dotyczące gigantycznych farm kryptowalutowych w Chinach oraz obietnice dużych zarobków. Teoretyczne zwroty miały nawet sięgać do 200 proc. w przeciągu dwóch miesięcy. Firma prezentowała także podrobione dokumenty oraz sfałszowane oświadczenia, mające uspokoić co bardziej dociekliwych biznesmenów.

Prędzej czy później jednak niektórzy z inwestorów zaczęli zauważać, że coś jest nie tak. W momencie gdy kilku największych graczy wystosowało pismo sądowe o zwrot swoich pieniędzy, Krstic oraz DeMarr wpadli na nowy pomysł. Wymyślili oni stworzenie nowej kryptowaluty znanej jako Bitcoiin2Gen (B2G), która miała w szybkim tempie zdetronizować Bitcoina. Inwestorów przekonano, że ich pieniądze zostały przewalutowane na wirtualny pieniądz, a sama inwestycja ma przynieść nawet 8 000 razy większy zwrot. Co więcej - całość uwiarygadniała postać słynnego amerykańskiego aktora - Stevena Seagala, który promował nową walutę.

Niedługo później wyszło na jaw, że nowa kryptowaluta w ogóle nie istnieje. Podobnie zresztą jak gigantyczne farmy w Chinach.

W marcu 2019 roku, Kristijan Krstic oraz Steven Seagal ogłosili oficjalne odejście z firmy oraz całkowite odcięcie się od Start Options i nigdy nieistniejącej kryptowaluty. Sam DeMarr przez długi czas lawirował w swoich zeznaniach, twierdząc, że firma została przejęta przez rosyjskie fundusze venture. Ostatecznie jednak internet obiegła informacja, że były detektyw został porwany na terenie Czarnogóry i całkowicie zniknął. Rozpłynął się także Krstic, który według śledztwa posiadał przy sobie około 7 milionów dolarów.

Ostatecznie DeMarr został złapany w swojej willi w Kalifornii. Zarówno jemu, jak i wciąż nieodnalezionemu Krsticowi postawiono zarzuty oszustwa. Grozi im do pięciu lat więzienia - czytamy w Marketwatch.

Co ciekawe, według amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC), zarzuty ma usłyszeć również sam Steven Seagal. Aktor broni się jednak, że i on padł ofiarą oszustwa. Twierdzi, że był nieświadomy całego przestępstwa, a za samo promowanie kryptowalut zaproponowano mu 750 000 dolarów w tokenach B2G i 250 000 dolarów w gotówce. Ostatecznie otrzymał on jedynie 157 000 dolarów.

