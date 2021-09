Doda poinformowała fanów we wpisie na Instagramie, że wykonała skan 3D swojego ciała, które zamierza sprzedawać jako NFT. Co to oznacza? NFT to niewymienialny token kryptograficzny powiązany z kryptowalutą Ethereum. Dlaczego niewymienialny? Typowa kryptowaluta może zostać zamieniona na inną walutę, tymczasem NFT można porównać do, na przykład, nabycia znanego obrazu. Na świecie jest tylko jedno takie dzieło. Możemy je sprzedać lub wymienić, ale nie dostaniemy w zamian tego samego dzieła sztuki. Nie da się przecież wymienić jednej "Damy z gronostajem" na inną "Damę z gronostajem". Tak samo jest w przypadku ciała Dody. Nie ma dwóch takich samych fragmentów, co sprawia, że każdy zakup dostarczy czegoś unikatowego.

Już teraz trwają rezerwacje poszczególnych części ciała Doroty Rabczewskiej na specjalnej stronie. Pierwszy pakiet, zawierający 30 fragmentów, trafi do sprzedaży w ciągu kilku najbliższych dni. Za projekt piosenkarki będzie odpowiadać Fanadise.

NFT staje się coraz bardziej popularne wśród celebrytów. Wielu z nich używa tej formy nie tylko do zarobku ale także dla rozgłosu. Z popularności NFT postanowił niegdyś skorzystać Jack Dorsey, szef Twittera, oferując swojego pierwszego tweeta za 2,5 mln dolarów.