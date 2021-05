Ethereum - podjęto decyzję, która będzie miała wpływ na rynek GPU

Jeszcze stosunkowo niedawny wzrost kursu kryptowalut przyczynił się do ogromnego kryzysu na rynku GPU. Niemal wszystkie nowe modele kart graficznych są kupowane na masową skalę, aby zapewnić moc potrzebną do wydobycia bitcoina czy też etereum. Na szczęście może się to zmienić.

Kurs ethereum, po środowych spadkach, w czwartek 20 maja ruszył w górę - popularna krytowaluta zyskała 24 proc. wartości z dnia na dzień. To nie koniec dobrych informacji dla ethereum.



Jak można wyczytać w poście zamieszczonym na oficjalnym blogu Fundacji ethereum, organizacja od dłuższego czasu planuje przejście z protokołu Proof-of-Work na nowy protokół Proof-of-Stake. Jeśli wszystko przejdzie po myślach twórców, stanie się to już w nadchodzących miesiącach.

Chociaż oba algorytmy mają ten sam cel, każdy z nich działa na zupełnie innej zasadzie. Przede wszystkim wdrożenie PoS w ethereum ma zmniejszyć w znaczącym stopniu zużycie energii. Migracja kryptowaluty do Proof-of-Stake zlikwiduje także zapotrzebowanie na potężne GPU do utrzymania łańcucha blokowego ethereum.

Jak można się domyślić, fakt ten wpłynie na sprzedaż i zapotrzebowanie na karty graficzne. Obecna sytuacja jest na tyle zła, że jeden z producentów kart - firma Nvidia - jakiś czas temu postanowił instalować specjalne sterowniki, ograniczające moc wydobycia kryptowaluty.

Na fakt sprzedaży GPU może mieć także wpływ, trwający obecnie krach na rynku kryptowalut. Kilka dni kolejnych wyprzedaży doprowadziły do spadków kursu - nie tylko bitcoina, ale również wspomnianego ethereum.

