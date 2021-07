Dysk SSD stworzony z myślą o krytpowalutach

Kryptowaluta o nazwie Chia w przeciwieństwie do potentantów rynkowych, takich jak Bitcoin czy Ethereum, do wydobycia nie wymaga mocarnych kart graficznych. Nazwana "ekologicznym wirtualnym pieniądzem" korzysta bowiem z zasobów nośników danych, takich jak HDD i SSD.

Nie dziwi zatem, że jej wciąż rosnąca popularność poskutkowała stworzeniem urządzenia, wręcz stworzonego do jej skutecznego farmienia. Mowa o nowym dysku SSD Prospector950 firmy Adata.

Prospector 950 korzysta z połączenia M.2 PCI-E 3.0 x4, osiągając prędkość odczytu do 3500 MB/s i prędkość zapisu do 3000 MB/s. Wytrzymałość jego komórek TBW szacuje się na 28 000 TB, co oznacza ponad 40-krotnie większą wartość niż w przypadku standardowych nośników. Dysk został także wyposażony w niewielki radiator, który ułatwia odprowadzania ciepła.

Oprócz wydajnego wydobycia Chia, dysk SSD Prospector 950 Pro sprawdzi się także w przypadku edycji dużych plików wideo oraz ich przesyłaniu i pobieraniu.

Niestety na obecną chwilę nie są jeszcze znane szczegóły dotyczące jego ceny oraz dostępności.

