Dogecoin trafi na platformę Coinbase

Coinbase to założona w 2012 roku firma, która jest obecnie jedną z najbardziej znanych platform kryptowalutowych na świecie. Umożliwia ona łatwą wymianę, kupno oraz sprzedaż kryptowalut, takich jak bitcoin czy ethereum. Teraz do ich grona dołączy Dogecoin.

Osoby zainteresowane obrotem oryginalną walutą mogą zacząć dodawać ją do swoich kont w ramach okresu przygotowawczego. Oficjalny handel ruszy w czwartek. Firma Coinbase zastrzega, że do przeprowadzenia transakcji musi być dostępna wystarczająca ilość wirtualnych środków. W innym przypadku platforma może wstrzymać wszelkie działania z nią związane.

Dogecoin jest tworem absurdalnym już z nazwy. Wzięła się ona od popularnej niegdyś serii memów z psem rasy Shiba, w Polsce znanych jako "pieseł". Jackson Palmer, twórca kryptowaluty, stworzył ją w jeden wieczór, dla żartu, siedząc przy piwie z kolegą. Obecnie nie kryje on zdumienia i zaznacza, że absurdalna wartość jego wynalazku to dowód na to, jak bardzo napompowana jest bańka kryptowalut.

