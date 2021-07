Dogecoin - jego współzałożyciel nazywa kryptowaluty oszustwem

Wirtualne pieniądze przechodzą obecnie jeden z najtrudniejszych okresów w czasie swojego istnienia. Coraz więcej krajów wypowiada się o nich negatywnie, a kurs poszczególnych walut cyfrowych od dłuższego czasu spada. Do krytyki kryptowalut dołączył także Jackson Palmer, jeden z założycieli Dogecoina.

Dogecoin jest tworem absurdalnym już z nazwy. Waluta wzięła się od popularnej niegdyś serii memów z psem rasy shiba , w Polsce znanych jako "pieseł". Jackson Palmer, twórca kryptowaluty, stworzył ją w jeden wieczór, dla żartu, siedząc przy piwie z kolegą. Gdy twór Palmera niespodziewanie wskoczył do pierwszej trzydziestki największych kryptowalut na świecie, nie krył on swego zdumienia oraz krytyki. Wielokrotnie powtarzał on, że fakt ten jest dowodem na to, jak bardzo napompowana jest bańka kryptowalut.

Teraz jednak postanowił wypowiedzieć się jeszcze ostrzej. Na Twitterze Jackson Palmer nazwał wszystkie wirtualne waluty jednym wielkim oszustwem, oraz szkodliwym tworem hiper kapitalizmu. Jego zdaniem kryptowaluty tworzą sztuczny niedobór, aby zwiększyć bogactwo swoich zwolenników. Co więcej, zwrócił także uwagę na miliarderów manipulujących rynkami, których bezpodstawnie nazywa się "geniuszami".

Na sam koniec Palmer podkreślił, że kryptowaluty nie są zgodne z jego życiowymi wartościami i nie chce angażować się w jakikolwiek kontakt z ludźmi, którzy nie chcą zauważyć problemu tego zjawiska.

