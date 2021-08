Bitcoin - w popularnej sieci kin można płacić kryptowalutą

Kurs kryptowalut jest mocno spekulacyjny, a ich początek nie zawsze był kolorowy. Bitcoin, mimo że nie jest pierwszą z nich, to z pewnością jest najpopularniejszą. Pierwsza transakcja przeprowadzona przy użyciu waluty wprowadzonej przez Satoshiego Natamoto odbyła się w 2010 roku i był to zakup dwóch pizz. Kupujący wydał na nie 10 tysięcy bitcoinów. Dziś byłyby to najdroższe pizze na świecie.

Podczas kwartalnego omówienia wyników finansowych, AMC Entertainment ogłosiło, że od tej pory w ich kinach będzie można płacić bitcoinami. Firma planuje do końca tego roku wprowadzić do swoich przybytków technologię umożliwiającą płatność przez Google Pay, Apple Pay oraz kryptowalutą.

"AMC jest we wczesnym etapie poznawania szans, jakie daje zanurzenie się w przestrzeń kryptowalut". - sprawę skomentował Adam Aron, szef AMC Entertainment -"Przez ostatnie pół roku musiałem się nauczyć więcej o Blockchainie i kryptowalutach niż przez całą poprzednią dekadę"

Wszystko wskazuje na to, że bitcoin powoli wchodzi do życia codziennego jako jedna z metod płatności. W marcu PayPal ogłosił, że będzie wspomagał transakcje przeprowadzone przy użyciu tej kryptowaluty.

