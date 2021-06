Bitcoin - rząd USA odzyskał 2,3 miliona dolarów w krytowalucie

Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych poinformował o udanym odzyskaniu ponad 63 bitcoinów, pochodzących z ataków typu ransomware. W oparciu o aktualną wycenę waluty, skonfiskowana kwota może wynosić nawet 2,3 miliona dolarów.

Zdjęcie Bitcoin nadal pozostaje najbardziej rozpoznawalną kryptowaluta / 123RF/PICSEL

Rząd USA już od pewnego czasu prowadzi szeroko zakrojoną akcję przeciwko hakerom, wykorzystującym do ataków metodę ransomware. Ten rodzaj przestępstwa polega na rozsyłaniu szkodliwego oprogramowania, które szyfruje dane lub blokuje dostęp do urządzeń wraz z żądaniem odpowiedniego okupu.

Niedawno Departament Sprawiedliwości poinformował o sporym sukcesie służb, który polegał na uzyskaniu dostępu do prywatnego klucza i portfela, używanego przez grupę hakerską. To właśnie na nim cyberprzestępcy przechowywali skradzione i wymuszone kryptowaluty. Wśród nich znajdywały się środki pochodzące m.in. ze słynnego ataku na giełdę w Karolinie Północnej.

Lisa O. Monaco - zastępca prokuratora generalnego podkreśliła istotę całej akcji. Jej zdaniem, podążanie za pieniędzmi przejętymi przez hakerów, może okazać się dla nich szalenie krzywdzące. Stany Zjednoczone wykorzystując wszystkie dostępne narzędzia w tym celu, mogą spowodować, że przestępstwa wykonywane w ten sposób, staną się nieopłacalne dla wielu grup hakerskich.

Bitcoin - co to jest?



Bitcoin to wynalazek enigmatycznego Satoshiego Nakamoto (lub, co bardziej prawdopodobne, grupy kryptografów posługujących się tą nazwą) został zaprojektowany tak, by w pewnym sensie odwzorować funkcjonowanie złota w prawdziwym świecie. Mówimy tu o z góry ograniczonej ilości "surowca", który z czasem jest coraz trudniejszy do pozyskania. Nie ma kamienia filozoficznego, za pomocą którego wyczarujemy więcej kruszcu lub bitcoinów. Istnieje za to coraz żmudniejsza praca, którą w wirtualnych kopalniach wykonują za nas "koparki" - procesory (komputery) dokonujące bardzo skomplikowanych obliczeń kryptograficznych.



Ci, którzy "kopią" najefektywniej, zdobywają nowe partie kodu (bo tym w zasadzie jest bitcoin) ze skończonej puli 21 milionów monet. Dzisiaj takie samorodki w postaci 25 bitcoinów przypadają jednej osobie co około 10 minut. Później będzie mniej: na e-górników czeka jeszcze nieco ponad 8,6 mln wirtualnych monet, na wydobycie których najprawdopodobniej poczekamy do... 2140 roku.