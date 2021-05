Kryptowaluty szturmem zdobyły popularność wśród milionów internautów, a ich wydobycie można porównać do gorączki złota z przełomu XIX i XX w. Jednak podobnie jak klasyczne środki finansowe, także wirtualne pieniądze potrzebują odpowiedniego portfela. Jednym z najlepszych rozwiązań oferowanym na rynku są tzw. portfele sprzętowe zwane również "cold storage".

Zdjęcie Ledger Nano X / materiały prasowe

Kwestia bezpieczeństwa wirtualnych walut jest szalenie ważna z perspektywy ich posiadacza. W przeciwieństwie do rachunku bankowego, jeśli złodzieje zdobędą nasz login i hasło do konta, nie mamy możliwości zastrzeżenia danych i zablokowania dostępu do środków. Jako że nad kryptowalutami nie stoi żadna odgórna instytucja kontrolująca, nie ma możliwości cofnięcia transakcji. Jeśli ktoś uzyska nasz klucz prywatny, dostanie tym samym dostęp do naszego adresu publicznego, czyli odpowiednika konta, będzie mógł z nim zrobić, co chce. Jeśli więc sami odpowiadamy za przechowywanie wirtualnej waluty, można zastanowić się nad zakupem odpowiedniego portfelu sprzętowego.

Jest to urządzenie elektroniczne, wyglądem przypominające popularny pendrive. Podobnie jak zewnętrzny nośnik USB, przechowuje on w sobie dane - w tym przypadku klucze prywatne. Najważniejszą zaletą takiego urządzenia jest to, że wszelkie istotne informacje dotyczące naszych wirtualnych pieniędzy są przechowywane w trybie offline. Oznacza to, że można je odłączyć od internetu, dzięki czemu dane są lepiej chronione.

Na rynku dostępne są cztery popularne portfele sprzętowe różnych producentów. Wśród nich brylują takie modele jak Ledger Nano X, Ledger Nano S, Trezor czy Cobovault. Każdy z nich umożliwia bezpieczne przechowywanie zarówno bitcoinów, jak i innych kryptowalut, co sprawdza się w przypadku perspektywy dłuższego "obrotu".

