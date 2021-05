Bitcoin - grupa hakerów DarkSide zarobiła 90 milionów w krytowalutach

Uważa się, że gang hakerów rozwijających oprogramowanie ransomware zarobił 90 milionów dolarów. Członkowie DarkSide mieli otrzymać większość płatności w Bitcoinach.

DarkSide to grupa hakerów rozwijających oprogramowanie typu ransomware. To właśnie Ci hakerzy stali najpewniej za ostatnim atakiem na amerykańską firmę Colonial Pipelnine. W wyniki incydentu firma była zmuszona do zamknięcia swojego głównego rurociągu dostarczającego niemalże połowę całego paliwa na wschodnim wybrzeżu USA. Najnowsze informacje zdradzają, iż Colonial Pipeline zapłaciło DarkSide ponad 5 milionów dolarów okupu.

Nowy raport firmy Elliptic wskazuje wszystkie portfele Bitcoin należące do wspomnianych hakerów - do badania wykorzystano analizę platformy blockchain oraz techniki OSINT.

Colonial Pipeline nie było ani pierwszym ani ostatnim celem grupy. Łącznie DarkSide mogło zarobić na swoich działaniach już około 90 milionów dolarów. Działalność grupy miała zostać wygaszona 13 maja bieżącego roku. Około 47 proc. wszystkich zaatakowanych firm zapłaciło okup - jego średnia wyniosła 1,9 miliona dolarów.

Blockchain może być powiązany z konkretnymi użytkownikami. Nie wiadomo jednak czy hakerzy z DarkSide zostaną finalnie zidentyfikowani.

