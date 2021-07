Podczas konferencji "The B Word" słynny i ekscentryczny miliarder po raz kolejny wypowiedział się na temat kryptowalut. Tym razem, podkreślił on, że rynek wydobywczy wirtualnego pieniądze staje się coraz bardziej ekologiczny, a do tego faktu przyczynia się nie tylko rosnąca świadomość górników, ale także zamknięcie kilku chińskich elektrowni węglowych. Musk zaznaczył także, że jeśli zużycie energii odnawialne do wydobywania Bitcoinów wyniesie co najmniej 50 proc., Tesla najprawdopodobniej wznowi ich akceptowanie.

Ponadto wizjoner przyznał się, że wciąż posiada spore ilości bitcoinów, dogecoinów oraz ethereum, a co więcej stanowią one jedyną znaczącą inwestycja miliardera, poza oczywiście akcjami Tesli i SpaceX. Jak można się domyślić, informacje te spowodowały wystrzał notowań wspomnianych kryptowalut, co zapewne ucieszy ich posiadaczy.

Przypominamy, że z początkiem roku Tesla zainwestowała ok. 1,5 mld dol. w kryptowalutę bitcoin i poinformowała, że w niedalekiej przyszłości zacznie przyjmować płatności w tej walucie m.in. za swoje samochody. Niedługo później pomysł ten stał się faktem.

Niestety jak się okazało firma szybko zmieniła decyzję. W oficjalnym oświadczeniu na serwisie społecznościowym, Elon Musk potwierdził rezygnację ze wsparcia wirtualnej waluty, a głównym powodem takiej decyzji miała być zbyt duża emisja dwutlenku węgla, podczas jej wydobycia.

