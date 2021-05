​Bitcoin (BTC) - wielkie załamanie kursu kryptowaluty

Kurs bitcoina i wartość rynku kryptowalut spadła o około 22 procent. - kurs popularnej krypowaluty był najniższy od 19 lutego 2021 roku. Niektórzy eksperci mówią, że będzie jeszcze gorzej. Jakie są tego przyczyny?

Bitcoin nie ma dobrej passy, po tweetach Elona Muska z poniedziałku i sprzed weekendu, jego spadła we wtorek 18 maja. Powód? Chińskie organy odpowiedzialne za nadzorowanie sektorów bankowych i płatniczych oficjalnie ostrzegły przed prowadzeniem działalności obejmującej cyfrowe waluty. Jednocześnie Indie przygotowują się do wprowadzenia kolejnej regulacji dotyczącej kryptowalut - czytamy w "The Economic Times".

Kilka dni kolejnych wyprzedaży doprowadziły do spadków kursu - nie tylko bitcoina, ale również popularnego ethereum.

Chińczycy nie mogą prowadzić własnych giełd kryptowalut od 2017 roku. Za jedną z przyczyn takiej blokady może być uznanie cyfrowych, rozproszonych walut za osłabiające chińskiego juana.

Wpływ social mediów na zmiany kursu kryptowalut, szczególnie cen bitcoina, powoli staje się elementem sporej krytyki ze strony analityków i komentatorów. Scott Galloway, ekspert ds. inwestycji, CEO wielu spółek i autor książek oraz publikacji na temat firm technologicznych twierdzi, że nie minie kilka tygodni, a Musk i jego wpisy na Twitterze staną się częścią śledztwa Federalnej Komisji Handlu.



Bitcoin - jak go się wydobywa?

