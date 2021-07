Amazon chce przyjąć Bitcoina – wartość waluty gwałtownie rośnie

Po niedawnych problemach i mocnym spadku Bitcoina, najbardziej popularna kryptowaluta ponownie pnie się do góry. Wszystko za sprawą plotek i spekulacji dotyczących sieci Amazon. Firma opublikowała bowiem oferty pracy dla Digital Currency i Blockchain Product Lead. Może to oznaczać, że w niedalekiej przyszłości amerykańskie przedsiębiorstwo handlowe zechce zaakceptować kryptowaluty z Bitcoinem na czele.

Oferty pracą dotyczą osób, których zadaniem byłoby wykorzystanie wiedzy w dziedzinie Blockchain, rozproszonej księgi, walut cyfrowych banku centralnego i kryptowalut. Chociaż sam wpis nie odnosi się bezpośrednio do Bitcoina i jego akceptacji, niedawny raport opublikowany na łamach City A.M. wspomina o źródle pochodzącym z "wewnątrz" firmy. Osoba ta twierdzi, że Amazon nie tylko chce zaakceptować płatności Bitcoinem do końca tego roku ale także innymi kryptowalutami, takimi jak: Ethereum, Cardano i Bitcoin Cash, nieco później.

Co więcej - zagraniczne serwisy donoszą także o możliwości stworzenia własnego tokena.

