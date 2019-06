Zorza polarna w kształcie feniksa

Na tle nocnego nieba w Rosji świecące zielone światła zorzy polarnej ułożyły się w kształt feniksa, mitycznego ptaka, uznawanego za symbol Słońca i wiecznego odradzania się życia.

Zdjęcie Niezwykła zorza polarna /Fot. Alexander Stepanenko /materiały prasowe

To spektakularne zdjęcie zostało wykonane nad zniszczoną hydroelektrownią, ok. dwie godziny od Murmańska w Rosji. Autorem jest Alexander Stepanenko. Fotografia została zgłoszona do konkursu Insight Investment Astronomy Photographer of the Year organizowanego przez Królewskie Obserwatorium Astronomiczne w Greenwich.

Fotografowie z 90 krajów wysłali swoje zgłoszenia na konkurs. Różnorodność jest ogromna - od spektakularnych zórz polarnych po odległe mgławice kosmiczne. Co ciekawe jest także konkurs dla młodego fotografa nieba, w którym mogą wziąć udział nastolatkowie poniżej 16. roku życia.



Warto przypomnieć, że zorze polarne to zjawiska świetlne obserwowane w górnej atmosferze w pobliżu biegunów magnetycznych planety. Na Ziemi zorze występują na wysokich szerokościach geograficznych, głównie za kołami podbiegunowymi, chociaż w sprzyjających okolicznościach mogą być widoczne nawet w okolicach 50. równoleżnika.