Na pustyni Atakama odkryto najstarszą kolekcję meteorytów na świecie. Niektóre skały liczą ponad 2 mln lat.

Zdjęcie Takie meteoryty można znaleźć na pustyni Atakama /materiały prasowe

Łowcy meteorytów z całego świata chętnie odwiedzają pustynię Atakama w Chile. To dlatego, że obszar ten liczy ponad 15 mln lat, co oznacza, że meteoryty, które tam wylądowały mogą być naprawdę stare. Atakama ma przewagę geologiczną nad innymi pustyniami, w tym Antarktydą, gdzie także znajduje się wiele meteorytów.



- Antarktyda szczyci się ogromnymi zasobami meteorytów, ale jest generalnie zbyt młoda, by można było znaleźć tam jakiekolwiek kosmiczne skały liczące więcej niż 0,5 mln lat - powiedział Alexis Drouard z francuskiego Aix-Marseille Université.



Zespół Drouarda rozpoczął niedawno poszukiwanie meteorytów na pustyni Atakama w nadziei na znalezienie skał liczących kilka milionów lat. Naukowcy zebrali prawie 400 meteorytów, a następnie dokładnie zbadali 54 z nich, analizując zarówno ich wiek, jak i skład chemiczny. Około 30 proc. meteorytów miała ponad milion lat, a dwie ze skał przybyły na Ziemię ponad 2 mln lat temu. To najstarsza kolekcja meteorytów na świecie.



Co ciekawe, w ciągu ostatnich milionów lat skład meteorytów zmienił się drastycznie. Według uczonych, meteoryty, które bombardowały Atakamę między milionem a pół miliona lat temu były znacznie bogatsze w żelazno niż skały, które spadały przed lub po nich.