Ziemskie pole magnetyczne zmienia się 10 razy szybciej, niż sądzono

​Najnowsze wyniki badań wskazują, że ziemskie pole magnetyczne zmienia się nawet 10 razy szybciej niż sądzono do tej pory.

Zdjęcie Ziemskie pole magnetyczne zmienia się szybciej niż myśleliśmy /123RF/PICSEL

Ziemskie pole magnetyczne powstaje w wyniku ruchu stopionego żelaza w zewnętrznym rdzeniu nasze planety, ale jego szczegółowe zmiany wciąż wymykają się naukowym opisom. Wiemy, że bieguny się poruszają, natężenie pola wzrasta i spada, a Ziemia może nawet odwrócić swoją polaryzację. Nie wiemy jednak o procesach, które za te zmiany odpowiadają.

Nowa seria symulacji, które zostały opisane w "Nature Communication", pokazuje, że ziemskie pole magnetyczne może przesuwać się do 10 razy szybciej, niż obecnie się uważa. Te gwałtowne zmiany mogą zachodzić, gdy pole magnetyczne jest najsłabsze, np. podczas odwracania biegunów.



Przeprowadzone symulacje objęły ostatnie 100 000 lat i próbowały odtworzyć odkrycia geologiczne związane ze starożytnymi zmianami orientacji biegunów. Wykazano, że zmiany kierunku pola magnetycznego następowały z prędkością do 10 razy większą, niż najszybsze obecnie zgłaszane zmiany wynoszące ok. 1o rocznie. Dzięki opracowanym modelom znaleziono przyczynę tych zmian, 2800 km pod powierzchnią ziemi.



- Mamy niepełną wiedzę na temat naszego pola magnetycznego sprzed 400 lat. Ponieważ te gwałtowne zmiany reprezentują niektóre z bardziej ekstremalnych zachowań ciekłego rdzenia, mogą dać nam ważne informacje na temat zachowania wnętrza Ziemi - powiedział dr Chris Davies z Uniwersytetu w Leeds, jeden z autorów badań.



Ewolucja pola magnetycznego może pozostawić odcisk na niektórych skałach. Naukowcy używają tych zapisów geologicznych do śledzenia zmian pola magnetycznego przez eony i uważają, że dowody na to szybkie zmiany biegunów mogą być powszechne w skałach na niższych szerokościach geograficznych.



- Zrozumienie, czy symulacje komputerowe pola magnetycznego dokładnie odzwierciedlają fizyczne zachowanie się pola geomagnetycznego może być bardzo trudne. Ale w tym przypadku, byliśmy w stanie wykazać doskonałą zgodność zarówno w tempie zmian, jak i ogólnej lokalizacji najbardziej ekstremalnych zdarzeń w szeregu symulacji komputerowych - powiedziała prof. Catherine Constable, jedna z autorek badań.