Ziemia uformowała się szybciej niż nam się wydawało

Naukowcy odkryli, że protoziemia, czyli matryca, z której uformowała się nasza planeta, powstała wyjątkowo szybko - w zaledwie 5 mln lat.

Zdjęcie Jak powstała Ziemia? Na pewno szybciej niż sądzono /NASA

Badania przeprowadzone przez Centre for Star and Planet Formation (StarPlan) w Kopenhadze ujawniły nowy harmonogram tworzenia prekursora naszej planety, zwanego protoziemią. Mierząc izotopy żelaza w wybranych meteorytach, naukowcy wywnioskowali, że protoziemia powstała w ciągu około 5 mln lat. W skali astronomicznej to oznacza dość szybko. Biorąc pod uwagę fakt, że Układ Słoneczny ma 4,6 mld lat i przekładając to na okres 24 godzin - stworzenie protoziemi zajęłoby zaledwie 90 sekund. Według poprzednich badań, pozostając przy 24-godzinnych ramach, uformowanie protoziemi zajmowało od 5 do 15 minut.



Według badań StarPlan, Ziemia nie uformowała się poprzez losowe zderzanie się ze sobą coraz większych obiektów przez dziesiątki milionów lat. Bardziej prawdopodobna jest teoria akumulacji pyłu kosmicznego. Potwierdzają to dowody pochodzące z "najbardziej dokładnych opublikowanych pomiarów" izotopów żelaza z różnych meteorytów.



- Gdyby formacja Ziemi była przypadkowym procesem, w który po prostu różne obiekty się ze sobą zderzają, nigdy nie bylibyśmy w stanie porównać składu żelaza Ziemi tylko z jednym typem meteorytu. Dostalibyśmy mieszankę wszystkiego - powiedział prof. Martin Schiller, główny autor badań.



Fakt, że jeden rodzaj materiału pochodził z meteorytów węglistych typu CI, ma znaczenie przy analizie czasu formowania się protoziemi.



- Jedyną epoką w historii Układu Słonecznego, w której materiał podobny do chondrytów CI był łatwo dostępny w rejonach Ziemi, był okres istnienia dysku protoplanetarnego - dodał prof. Schiller.



Okres dysku protoplanetarnego trwał ok. 5 mln lat. Pyły charakterystyczne dla chondrytów CI łączyły się z gazem i zaczynały orbitować wokół Słońca. Najwcześniej doszło do uformowania jądra protoziemi.



Nowe odkrycia sugerują, że planety w innych częściach wszechświata również mogą się formować szybciej, niż do tej pory przewidywano.