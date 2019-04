Jeszcze w tym roku w Ziemię może uderzyć asteroida o średnicy 40 metrów. Eksperci ESA poinformowali, że do kolizji może dojść 9 września.

Asteroida 2006 QV8 została odkryta kilkanaście lat temu, ale dopiero niedawno okazało się, że może znajdować się na kursie kolizyjnym z Ziemią. Nie jest na tyle duża, by doprowadzić do masowego wymierania gatunków, ale i tak - w zależności od miejsca uderzenia - może zabić miliony ludzi.



Rozmiar potencjalnej katastrofy można porównać do uderzenia meteorytu tunguskiego, który w 1908 r. eksplodował kilka kilometrów nad Syberią. Fala uderzeniowa powaliła drzewa w promieniu 40 km, była widziana w promieniu 650 km i słyszana z odległości 1000 km. Silne wstrząsy zarejestrowały sejsmografy na całej planecie. Na szczęście obyło się bez ofiar, bo bolid rozbił się nad niezamieszkałym terenem. Ale co by było, gdyby do podobnego zdarzenia doszło nad miastem?





O samej asteroidzie 2006 QV8 nie wiadomo zbyt wiele. Dopiero w okolicach lipca poznamy dokładną trajektorię i prawdopodobieństwo uderzenia głazu w Ziemię. Jeżeli będzie ono wysokie, to nie zostanie nam wiele czasu do działania.