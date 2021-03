Nowo przeprowadzone badania sugerują, ze to burze z wyładowaniami atmosferycznymi, a nie meteoryty, mogły uwolnić na Ziemi fosfor niezbędny do rozwoju życia. Wyniki zostały opublikowane w "Nature Communications".

Zdjęcie Jak powstało życie na Ziemi? Naukowcy wciąż nie są zgodni /123RF/PICSEL

Fosfor jest niezbędnym elementem dla wszystkich znanych form życia, tworząc szkielet cząsteczek DNA i RNA. Chociaż pierwiastek ten był obfity na starożytnej Ziemi, większość z niego była zamknięta w niereaktywnych minerałach. To doprowadziło naukowców do hipotezy, że za dostarczenie reaktywnego fosforu w postaci minerału znanego jako schreibersyt odpowiadały meteoryty.



Ale mogło być zupełnie inaczej. Okazuje się, że to uderzenie pioruna na Ziemi mogło utworzyć schreibersyt. To by oznaczało, że ani kometa, ani meteoryt nie przyniosły życia na Ziemię, tylko powstało ono lokalnie.



- Oznacza to, że pojawienie się życia nie jest koniecznie związane z uderzeniami meteorytów - powiedziała Sandra Piazolo, geolog z Uniwersytetu w Leeds i współautorka badań.



Kiedy piorun uderzy w ziemię, może utworzyć szkliste skały zwane fulgurytami. Używając spektroskopii rentgenowskiej i świetlnej do analizy kawałka fulgurytu powstałego w wyniku uderzenia pioruna w 2016 roku w Illinois, badacze znaleźli maleńkie kuleczki schreibersytu rozmieszczone w całej skale. Obliczyli, że piorun tworzył stałą dostawę około 110-11 000 kg związków zawierających fosfor rocznie na starożytnej Ziemi, około 3,5-4,5 mld lat temu.



Zespół oszacował również, że 4,5 miliarda lat temu, meteoryty dostarczyły około 100 000-10 mln kg związków zawierających fosfor, ale liczba dramatycznie spadła w czasie, jak mniej tych skał bombardowało Ziemię. Tak więc to, czy meteoryty lub pioruny były ważniejszymi źródłami fosforu, może zależeć od tego, kiedy rozwinęło się życie. Uważa się, że najwcześniejsze formy życia pojawiły się co najmniej 3,5 miliarda lat temu, ale trudno jest określić dokładny punkt czasowy.



- Jeśli życie jest trochę młodsze, to błyskawica jest fantastycznym źródłem fosforu. Jeśli jest starsze, to meteoryty były znacznie bardziej obfitym źródłem - powiedział Matthew Pasek, geochemik z Uniwersytetu Florydy Południowej w Tampie.



Chociaż trudno powiedzieć, czy meteoryty, czy błyskawice dostarczyły związków fosforu dla życia na Ziemi, badanie identyfikuje potencjalne źródło tego pierwiastka na innych planetach.