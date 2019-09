Ten meteoryt ma minerały nieznane przyrodzie

​W latach 50. ubiegłego wieku geolodzy zdali sobie sprawę, że meteoryt znaleziony w pobliżu Wedderburn w Australii ma skład inny niż wszystkie inne. Ponad 50 lat później wiadomo, że dominujący w skale minerał nie występuje naturalnie w przyrodzie.

Zdjęcie Meteoryt Wedderburn to prawdopodobnie fragment jądra planety /materiały prasowe

Meteoryt Wedderburn ma znacznie więcej niklu niż jakikolwiek inny wcześniej odkryty meteoryt (ponad 24 procent). To nie wszystko, bo ma zaskakująco dużo węgla jak na meteoryt żelazowo-niklowy. Jak wytłumaczyć te anomalie?

Już sama mieszanina pierwiastków sugeruje, że materiał był kiedyś jądrem jakiejś planety. Dr Stuart Mills z Museums Victoria powiedział, że do powstania minerałów tworzących meteoryt konieczne było wysokie ciśnienie.



Teoretycznie istnieją takie skały, pamiętające czasy początków Układu Słonecznego (wtedy panowały warunki pozwalające na ich formowanie). Wtedy to bowiem praktycznie wszystkie ciała niebieskie zderzały się ze sobą zanim ustabilizowały swoje orbity. Fragmenty tych kolizji stawały się kometami lub asteroidami i wędrują po wszechświecie.



Zdjęcie Fot. Museums Victoria / materiały prasowe