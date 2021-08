Szanse uderzenia Bennu w Ziemię wzrosły

Według nowych obliczeń opartych na danych zebranych przez misję NASA OSIRIS-REx, która okrążyła planetoidę Bennu i pobrała jej próbki, prawdopodobieństwo jej kolizji z naszą planetą w tym przedziale czasowym wynosi zaledwie 0,057 procent, czyli 1:1750.

Data, o którą musimy się najbardziej martwić, znajduje się za ponad 150 lat - 24 września 2182 roku. W tym dniu Bennu będzie miał 0,037 proc. szans na uderzenie w Ziemię, czyli 1:2700.



- Dane z OSIRIS-REx dają nam o wiele bardziej precyzyjne informacje, możemy sprawdzić granice naszych modeli i obliczyć przyszłą trajektorię Bennu z bardzo wysokim stopniem pewności do 2135 roku. Nigdy wcześniej nie modelowaliśmy trajektorii asteroidy z taką dokładnością - powiedział Davide Farnocchia z NASA's Center for Near-Earth Object Studies.



Wraz z asteroidą o nazwie 1950 DA, Bennu plasuje się jako najbardziej niebezpieczna znana planetoida w Układzie Słonecznym. Jej trajektoria orbitalna oznacza, że w nadchodzących stuleciach dojdzie do wielu bliskich zbliżeń do Ziemi, podczas których może dojść do ewentualnego zderzenia.



OSIRIS-REx jest jedną z niewielu sond, które kiedykolwiek odwiedziły asteroidę. Spędziła ona 2,5 roku na orbicie Bennu, prowadząc szczegółowe obserwacje.



