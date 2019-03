Spektakularne zdjęcie Ziemi w czasie równonocy wiosennej

NOAA opublikowała niesamowite zdjęcie Ziemi w równonoc wiosenną, z idealnym zacienieniem połowy planety.

Zdjęcie Niezwykłe zdjęcie Ziemi wykonane przez satelitę NOAA /materiały prasowe

NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) to amerykańska agencja rządowa zajmująca się prognozą pogody, ostrzeżeniami sztormowymi oraz ostrzeżeniami przed ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi. Mimo że jej głównym celem są działania operacyjne, prowadzi także badania naukowe. Jeden z satelitów NOAA uchwycił spektakularne zdjęcie Ziemi.



Równonoc zdarza się dwa razy do roku - w marcu (wiosenna) i we wrześniu (jesienna). Podczas równonocy, zarówno dzień, jak i noc, mają praktycznie taką samą długość, niezależnie od szerokości geograficznej.



Podczas równonocy pochylenie Ziemi jest prostopadłe do Słońca, co oznacza, że połowa naszej planety jest oświetlona, a połowa zacieniona. Przez krótką chwilę można dostrzec idealną linię dnia i nocy, co udało się satelicie GOES East.



Zdjęcie zostało wykonane 20 marca o godzinie 8:00 czasu wschodnioamerykańskiego, tuż przed momentem równonocy wiosennej. Wykonano je z wysokości 35 400 km.