Spektakularne smugi pyłu znad Sahary

​Smugi pyłu to zjawisko naturalne, część cyklu życiowego Ziemi. Występują, gdy wiatr o dużej prędkości podnosi z powierzchni ziemi drobne, suche drobiny i przenosi je na duże odległości. Co roku smugi pyłu znad afrykańskiej Sahary podróżują nad Oceanem Atlantyckim. Zazwyczaj toną w oceanie, ale czasami trafiają do Stanów Zjednoczonych.

Tak wygląda pył znad Sahary przemierzający ocean

Dzięki zdjęciom pochodzącym z satelitów ESA - Sentinel i Aeolus - można obserwować smugi pyłu w czasie rzeczywistym. Ta, która właśnie dociera do USA jest gigantyczna.

Meteorologiczna warstwa smugi pyłu to Saharyjska Warstwa Powietrza (SAL). Powstaje między późną wiosną a wczesną jesienią. Silne wiatry podnoszą kurz i pył w powietrze, transportują je nad Oceanem Atlantyckim.



W odpowiednich warunkach pył może zostać przetransportowany do górnej troposfery i przeniesiony aż na Karaiby lub do Stanów Zjednoczonych - na odległość 8000 km.



Zapisy o saharyjskich smugach pyłu sięgają 20 lat, ale najnowsza jest jedną z największych. NOAA poinformowała, że obecna SAL jest 60-70 proc. większa od średniej. Można zobaczyć ją na załączonych zdjęciach, pochodzących z satelitów Sentinel-5P i Aeolus.



Poszczególne agencje kosmiczne posiadają obecnie flotę satelitów monitorujących Ziemię i mogą dokładnie obserwować takie rzeczy jak smuga pyłu. Każdy z satelitów może mieć inny zestaw instrumentów i razem dają pełniejszy obraz zjawisk atmosferycznych na Ziemi.



Pył jest również źródłem substancji odżywczych dla fitoplanktonu, maleńkich roślin morskich, które unoszą się na powierzchni oceanu. Ma on kluczowe znaczenie dla łańcuchów pokarmowych i tworzy tlen dla biosfery. Smugi pyłowe uzupełniają również substancje odżywcze aż do amazońskiego lasu deszczowego. Obfite i częste deszcze mogą uszczuplać niezbędne składniki odżywcze. Bez smug pyłu Amazonka prawdopodobnie nie wykazywałaby tak oszałamiającej różnorodności biologicznej. Ale są też złe wieści związane ze smugami pyłowymi. Mogą wywoływać alarmy o złej jakości powietrza i stanowić zagrożenie dla zdrowia, zwłaszcza dla osób z chorobami.