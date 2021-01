Sondy kosmiczny uchwyciły Ziemię z daleka

Liczne sondy kosmiczne nie tylko badają Słońce, ale czasami udaje się im uchwycić także naszą planetę.

Zdjęcie Zdjęcie wykonane przez sondę Parker Solar Probe /NASA

NASA ma wiele sond kosmicznych, których celem jest badanie Słońca, m.in. Solar Orbiter, Parker Solar Probe czy Solar and Terrestrial Relations Observatory (STEREO). Mają one instrumenty, które skupiają się na naszej gwieździe macierzystej, ale mają na pokładzie także aparaturę do pomiaru wypływu materii ze Słońca.

Wspomniane sondy przesłały na Ziemię zdjęcia ze swoich punktów widokowych w pobliżu Słońca. Każda z trzech misji ma charakterystyczną orbitę wokół Słońca, która umożliwia uzyskanie innej perspektywy.



Solar Orbiter patrzy na Ziemię z odległości około 250 mln km za pomocą Solar Orbiter Heliospheric Imager. 18 listopada 2020 roku instrument ten uchwycił Wenus, Ziemię i Marsa w tym samym kadrze. Sonda Parker Solar Probe wykorzystała swój Wide-field Imager for Solar Probe do zrobienia kilku zdjęć, na których uchwyciła sześć planet Układu Słonecznego w jednym kadrze.



Zdjęcie Zdjęcie wykonane przez STEREO / NASA

Te sześć planet to Merkury, Wenus, Ziemia, Mars, Jowisz i Saturn. Zdjęcie zostało wykonane 7 czerwca 2020 roku, przy użyciu instrumentu przeznaczonego do robienia zdjęć korony słonecznej i wewnętrznej heliosfery w świetle widzialnym. Statek kosmiczny znajdował się ok 20 mln km od Słońca i około 159 mln km od Ziemi, podczas robienia zdjęcia.



NASA Solar and Terrestrial Relations Observatory (STEREO) uchwycił widok większości planet w Układzie Słonecznym 7 czerwca 2020 roku. Zdjęcia zostały wykonane mniej więcej w tym samym czasie, co zdjęcie wykonane przez sondę Parker Solar Probe. Jednak obraz STEREO to inna perspektywa planet.