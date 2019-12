Rzadkie zjawisko - miniksiężyc spalający się w atmosferze Ziemi

Naukowcy uważają, że meteor, który eksplodował nad australijską pustynią mógł być w rzeczywistości niezwykle rzadkim miniksiężycem.

Zdjęcie Spalający się bolid w 2012 r. /materiały prasowe

Niektóre obiekty zbliżają się do Ziemi, ale nie są natychmiast przyciągane przez grawitację planety. Często krążą przez krótki czas, zanim zostaną wciągnięte w atmosferę lub wyrzucone ponownie w przestrzeń kosmiczną. Obiekty te są nazywane tymczasowo uchwyconymi satelitami (TCO), ale powszechnie określa się je mianem miniksiężyców.



Przeglądając dane z australijskiej Desert Fireball Network (DFN) - sieci kamer utworzonych w Australii w celu przechwytywania zdjęć miniksiężyców wchodzących w ziemską atmosferę - naukowcy natrafili na coś nietypowego. Zidentyfikowano TCO spalający się w atmosferze. Kula ognia oznaczona jako DN160822_03 eksplodowała nad pustynią 22 sierpnia 2016 r. Odkrycia dokonano jednak dopiero teraz.



Badając tor lotu obiektu wokół Ziemi, uczeni byli w stanie obliczyć jego trajektorię. Okazało się, że obiekt prawdopodobnie krążył wokół naszej planety, zanim przyciągnęła go grawitacja i spalił się w atmosferze. Był to jeden z nielicznych przykładów miniksiężyca w ziemskiej atmosferze.



Była to dopiero druga obserwacja tego typu. Naukowcy przekonują, że TCO to ważna subpopulacja obiektów bliskich Ziemi (NEO), które warto badać w celu opracowania lepszych protokołów kosmicznego górnictwa.