Rosja produkuje najwięcej kosmicznych śmieci

​Najnowsze badania wskazują, że to Rosja jest odpowiedzialna za większość kosmicznych śmieci krążących wokół Ziemi.

Zdjęcie Na niskiej orbicie okołoziemskiej jest co najmniej 30 000 fragmentów kosmicznych śmieci /123RF/PICSEL

Kosmiczne śmieci są coraz większym problemem, zarówno dla agencji kosmicznych, jak i astronomów. Nowe badania pozwoliły zidentyfikować właścicieli najniebezpieczniejszych odłamków orbitujących wokół naszej planety.

Niska orbita okołoziemska jest coraz bardziej zaśmiecona, a taki stan może okazać się potencjalnie katastrofalny dla przyszłych misji kosmicznych. Okazuje się, że najwięcej kosmicznych śmieci to własność Roskosmosu, rosyjskiej agencji kosmicznej.



Badania wykazały, że Rosja jest właścicielem ponad 14 403 sztuk kosmicznych śmieci. Na drugim miejscu są Stany Zjednoczone, do których należy 8734 sztuk kosmicznych śmieci. Chińczycy zostawili poza Ziemią 4688 kosmicznych śmieci, a Francuzi 994 fragmenty. Ogólnie wokół Ziemi krąży co najmniej 30 000 fragmentów satelitów, rakiet i innych niedziałających urządzeń.



Najbardziej niepokojące jest to, że dwa lata temu, na orbicie było dwa razy mniej kosmicznych śmieci. To oznacza, że ludzkość zanieczyszcza dosłownie wszystko - od głębi oceanicznych, przez najwyższe szczyty, po otoczenie Ziemi.



Zdjęcie Grafika NASA pokazująca skalę obecności kosmicznych śmieci / NASA

Dane z serwisu Space-Track.org pozwoliły brytyjskiej firmie RS Components dokładnie przeanalizować, ile kosmicznych śmieci znajduje się obecnie wokół Ziemi. W 2018 r. ta sama firma opracowała identyczny raport, ale wtedy to NASA była autorem największej liczby śmieci pozostawionych na orbicie.



Obecnie kosmiczne śmieci stanowią największe zagrożenie dla innych satelitów krążących na niskiej orbicie okołoziemskiej. Międzynarodowa Stacja Kosmiczna (ISS) rocznie wykonuje setki manewrów pozwalające unikać kolizji kosmicznych śmieci.