Przełomowe odkrycie - jądro Ziemi jest bardziej złożone niż nam się wydawało

​Naukowcy odkryli ślady ukrytej struktury wewnątrz jądra Ziemi. Naukowcy znaleźli nowe dowody na nieznany wcześniej rozdział w przeszłości Ziemi - wydaje się, że wewnętrzne jądro Ziemi ma w sobie jeszcze jedno, bardziej wewnętrzne jądro.

Jądro Ziemi skrywa swoje własne tajemnice

- Uczono nas, że Ziemia ma cztery główne warstwy: skorupę, płaszcz, jądro zewnętrzne i jądro wewnętrzne - wyjaśniała Joanne Stephenson, geofizyk z Australian National University.



Nasza wiedza o tym, co znajduje się pod skorupą ziemską, pochodzi głównie z tego, co ujawniły wulkany i wyjawiły fale sejsmiczne. Na podstawie tych pośrednich obserwacji naukowcy obliczyli, że gorące jądro wewnętrzne, o temperaturze przekraczającej 5000oC stanowi zaledwie jeden procent całkowitej objętości Ziemi.

Teraz zespół Stephenson znalazł dowody na to, że wewnętrzne jądro Ziemi może mieć dwie odrębne warstwy.



- To bardzo ekscytujące - i może oznaczać, że będziemy musieli na nowo napisać podręczniki - dodała Joanne Stephenson.



Zespół wykorzystał algorytm wyszukiwania, aby dopasować tysiące modeli wewnętrznego jądra do danych obserwacyjnych z wielu dekad dotyczących czasu, jaki fale sejsmiczne potrzebują na przebycie drogi przez Ziemię, zebranych przez Międzynarodowe Centrum Sejsmologiczne.

Naukowcy przyjrzeli się niektórym modelom anizotropii jądra wewnętrznego, w jaki sposób różnice w składzie materiału zmieniają właściwości fal sejsmicznych, i stwierdzili, że niektóre z nich są bardziej prawdopodobne niż inne.



Podczas gdy niektóre modele wskazują, że materiał rdzenia wewnętrznego kieruje fale sejsmiczne szybciej równolegle do równika, inne sugerują, że szybsze są fale bardziej równoległe do osi obrotu Ziemi.



Nowe badanie nie wykazało dużej różnicy w głębokości w wewnętrznym jądrze Ziemi, ale namierzyło zmianę w emisji fal pod kątem 54 stopni, z szybszymi falami biegnących równolegle do osi.



- Znaleźliśmy dowody, które mogą wskazywać na zmianę w strukturze żelaza, co sugeruje, że mogły być dwa oddzielne wydarzenia chłodzące w historii Ziemi. Szczegóły tego wielkiego wydarzenia są nadal trochę tajemnicą, ale dodaliśmy kolejny element układanki, jeśli chodzi o naszą wiedzę o wewnętrznym jądrze Ziemi - powiedziała Stephenson.



Nowe odkrycia mogą wyjaśniać, dlaczego niektóre dowody eksperymentalne były niespójne z naszymi obecnymi modelami struktury Ziemi.



